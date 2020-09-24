Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
Россия и мир
Количество пострадавших при обрушении пешеходного перехода на предприятии «ФМ логистик» в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«Количество пострадавших возросло до 30 человек», - сообщил представитель ведомства РИА Новости.
«Количество пострадавших возросло до 30 человек», - сообщил представитель ведомства РИА Новости.
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