Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек

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Количество пострадавших при обрушении пешеходного перехода на предприятии «ФМ логистик» в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.«Количество пострадавших возросло до 30 человек», - сообщил представитель ведомства РИА Новости.