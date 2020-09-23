В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.Больше всего новых заражённых в Москве (2016 человек), Санкт-Петербурге (227), Московской (226), Ростовской (188), Нижегородской (167) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.