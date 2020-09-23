В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
Россия и мир
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.
Больше всего новых заражённых в Москве (2016 человек), Санкт-Петербурге (227), Московской (226), Ростовской (188), Нижегородской (167) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.
Больше всего новых заражённых в Москве (2016 человек), Санкт-Петербурге (227), Московской (226), Ростовской (188), Нижегородской (167) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020
Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
18 сентября 2020
18 сентября 2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 125 человек
19 сентября 2020
19 сентября 2020