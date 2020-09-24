В результате обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине пострадали 13 человек

12.50 Воскресенье, 27 сентября 2020
Россия и мир
Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Надземный пешеходный переход обрушился на территории компании «ФМ логистик» в подмосковном Ступине, в результате инцидента пострадали не менее 13 человек, трое из них вертолётом доставлены в больницу. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области сообщает ТАСС.

По предварительным данным причиной обрушения стала перегрузка пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», - сообщил агентству представитель пресс-службы ведомства.


© Вечерние ведомости
Трассу Пермь – Екатеринбург закроют из-за строительства пешеходного перехода
24 сентября 2020
На Среднем Урале от укусов клещей пострадали 45 человек
22 сентября 2020
Прокуратура проверит случай с травмированием монтажника в Екатеринбурге
22 сентября 2020
В УрФУ выявили пять случаев коронавируса
18 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:25 Стационар ЦГБ №3 в Екатеринбурге перепрофилируют под COVID-19
15:58 Свердловчан ждёт тёплое начало недели
14:59 Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении дорогих иномарок
14:37 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях Прикамья
14:31 В Пермском крае зафиксировано 73 случая COVID-19
14:17 Три мотоцикла столкнулись в Екатеринбурге во время мотопробега
12:50 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
11:56 ФК «Урал» на выезде встретится с «Ахматом»
11:15 На Урале пройдёт конкурс творческих работ в поддержку фестиваля «Вместе ярче»
10:46 В ДТП в Екатеринбурге пострадал шестилетний ребёнок
10:32 В Екатеринбурге проходит «Майская прогулка»
10:04 Пожилые екатеринбуржцы бесплатно привились от гриппа
09:42 В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку
21:47 В Березниках завершилось первенство Пермского края по дзюдо
20:38 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
19:47 «Яблоко» определилось с кандидатами на довыборах в гордуму Екатеринбурга
19:22 Свыше 12 тысяч тестов на COVID-19 провели за сутки в Свердловской области
17:33 В Екатеринбурге пропала без вести пенсионерка
17:10 В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон
16:28 По итогам первого дня первенства Прикамья по дзюдо лидируют команды Закамска и Березников
16:17 В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик
15:03 В Свердловской области ищут пропавшего 31-летнего мужчину
14:35 Прилетающие из-за границы прикамцы должны оставаться дома до получения результатов теста на COVID-19
14:21 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
Все новости
14:04 Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
13:26 Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
12:54 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50 В результате обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине пострадали 13 человек
12:36 В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном
14:17 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
14:03 78 дней: жители Хабаровска продолжают выходить на протесты
14:01 В России выявили еще 7 523 случай Covid-19
16:57 Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией
16:45 Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом европейских стран
16:34 Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo в Париже
15:49 Алексей Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой за спасение своей жизни
15:40 В Кремле заявили, что введение серьезных ограничений из-за коронавируса не планируется
13:37 В Счётной палате сообщили о росте уровня бедности в России
13:16 В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ все еще продолжается первая волна коронавируса
13:02 Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации
12:58 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:40 В России выявили еще 7 121 случай Covid-19
12:32 «Бавария» во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА
12:21 В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
12:15 Московские власти оштрафовали ЦУМ на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
12:08 В США предложили ввести санкции против российских чиновников из-за Алексея Навального
12:02 Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
17:52 Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Белоруссию
Новости России и мира
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:35
20/09
 Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
13:26
19/09
 Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
Все новости