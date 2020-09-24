В результате обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине пострадали 13 человек
Россия и мир
Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Надземный пешеходный переход обрушился на территории компании «ФМ логистик» в подмосковном Ступине, в результате инцидента пострадали не менее 13 человек, трое из них вертолётом доставлены в больницу. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области сообщает ТАСС.
По предварительным данным причиной обрушения стала перегрузка пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», - сообщил агентству представитель пресс-службы ведомства.
По предварительным данным причиной обрушения стала перегрузка пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело у деформации крепежных элементов», - сообщил агентству представитель пресс-службы ведомства.
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