Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Россия и мир
Фото: u-f.ru
В столице подтверждено 1792 новых случая коронавируса. Число госпитализаций также растёт, за сутки в больницы поступило 830 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию. Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%.
Среди новых выявленных случаев:
- 13,1% — дети
- 38,8% — от 18 до 45 лет
- 24,4% — от 46 до 65 лет
- 15,5% — от 66 до 79 лет
- 8,2% — старше 80 лет
Число новых случаев коронавируса растет во всём мире. В Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. А в Риме сентябрьские показатели превышают весенние.
Среди новых выявленных случаев:
- 13,1% — дети
- 38,8% — от 18 до 45 лет
- 24,4% — от 46 до 65 лет
- 15,5% — от 66 до 79 лет
- 8,2% — старше 80 лет
Число новых случаев коронавируса растет во всём мире. В Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. А в Риме сентябрьские показатели превышают весенние.
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