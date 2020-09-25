78 дней: жители Хабаровска продолжают выходить на протесты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня 78-й день как Хабаровск продолжает выходить на улицы своего города в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. До этого мировой рекорд принадлежал Гонконгу по количеству дней непрерывного протеста. Он продлился 75 дней.Администрация города убеждает, что количество участников акций снижается: «по состоянию на 12:00 на площадь имени Ленина вышло около 500 человек», — написано на официальном сайте города.По подсчётам организаторов акции, в шествиии приняло участие около 12 тысяч человек. Люди выходят с плакатами, несут флаги с символикой края и скандируют лозунги в поддержку бывшего губернатора.Ровно два года назад, в этот день, Сергей Фургал занял должность губернатора Хабаровского края.