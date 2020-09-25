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Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Ракова. Ее слова приводит в Telegram московский оперативный штаб.Она отметила, что в столице «наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций».О росте числа госпитализаций примерно на 30 процентов стало известно 24 сентября.