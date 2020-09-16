Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом европейских стран

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Непризнание Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Мы считаем, что они противоречат международному праву, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела», — сказал он.Ранее сообщалось, что Евросоюз не признал официальные результаты президентских выборов в стране и намерен пересмотреть отношения с Белоруссией. ЕС также считает «тайную» инаугурацию Лукашенко нелегитимной.