Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo в Париже

© Вечерние ведомости

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в непосредственной близости от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передаёт BFMTV. Инцидент произошел в 11-м округе французской столицы. Ранены четыре человека, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.Задержать нападавшего оперативно не удалось, его ищет полиция. По данным Le Parisien, он мог скрыться в метро. Как пишет BFM, в нападении могли участвовать два человека.