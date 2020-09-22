Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo в Париже
Россия и мир
Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в непосредственной близости от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передаёт BFMTV. Инцидент произошел в 11-м округе французской столицы. Ранены четыре человека, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Задержать нападавшего оперативно не удалось, его ищет полиция. По данным Le Parisien, он мог скрыться в метро. Как пишет BFM, в нападении могли участвовать два человека.
Задержать нападавшего оперативно не удалось, его ищет полиция. По данным Le Parisien, он мог скрыться в метро. Как пишет BFM, в нападении могли участвовать два человека.
Мужчину, напавшего на представителей ЛГБТ, задержали в Екатеринбурге
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В магазине Екатеринбурга мужчина избил девушку
24 сентября 2020
24 сентября 2020