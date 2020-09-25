В Кремле заявили, что введение серьезных ограничений из-за коронавируса не планируется
Россия и мир
В Кремле констатируют рост числа зараженных коронавирусом, однако считают, что ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РИА Новости.
«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях ограничениях) речи не идет».
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях ограничениях) речи не идет».
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.