В Кремле заявили, что введение серьезных ограничений из-за коронавируса не планируется

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В Кремле констатируют рост числа зараженных коронавирусом, однако считают, что ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РИА Новости.«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом (дополнительных ограничениях ограничениях) речи не идет».Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.