В Счётной палате сообщили о росте уровня бедности в России

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Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.«Снижение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентных пункта до 13,5%, что эквивалентно 19,9 миллиона человек», - говорится в заявлении Счетной палаты.18 сентября РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что последствием пандемии COVID-19 стал резкий — на 1,8 млн человек — рост числа граждан РФ, живущих за чертой бедности.