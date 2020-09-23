Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 1560 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 797 человек. За день было проведено 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.Среди новых выявленных случаев:- 14,1% — дети- 40,3% — от 18 до 45 лет- 21,9% — от 46 до 65 лет- 16,1% — от 66 до 79 лет- 7,6% — старше 80 летЧисло новых случаев коронавируса растет во всём мире. В Мадриде в сентябре было зарегистрировано более 5400 случаев за сутки, что почти в 3,5 раза больше, чем в Москве. В Вене в сентябре зафиксирован 431 случай за день, что почти в 2,5 раза больше предыдущих пиковых показателей.