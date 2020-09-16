«Бавария» во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА

© Вечерние ведомости

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА. В Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» «Бавария» в дополнительное время обыграла испанскую «Севилью» со счетом 2:1.Как напоминает russian.rt.com, в прошлый раз «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА в 2013 году, когда в качестве победителя Лиги чемпионов в серии пенальти взяла верх над лондонским «Челси».