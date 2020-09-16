В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
Россия и мир
Американское правительство после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнило первого афроамериканца, сообщает телеканал WTHI.
Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в штате Техас. Казнь с помощью смертельной инъекции была совершена в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, передает lenta.ru.
Напомним, в июле это года Верховный суд США отменил мораторий на смертные казни, действовавший с 2003 года из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в стране продолжала применяться на уровне штатов.
Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в штате Техас. Казнь с помощью смертельной инъекции была совершена в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, передает lenta.ru.
Напомним, в июле это года Верховный суд США отменил мораторий на смертные казни, действовавший с 2003 года из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом высшая мера наказания в стране продолжала применяться на уровне штатов.
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