Московские власти оштрафовали ЦУМ на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Россия и мир
Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов и закрыто 43 предприятия торговли.
Отмечается, что ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей. Также ношение индивидуальных мер защиты обязательно в общественном транспорте.
Он также уточнил, что за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов и закрыто 43 предприятия торговли.
Отмечается, что ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей. Также ношение индивидуальных мер защиты обязательно в общественном транспорте.
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23 сентября 2020
23 сентября 2020