Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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Мэр Москвы Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости, передает «Интерфакс».Собянин также сообщил, что в Москве в последние дни есть «значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса». «К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», - написал он.При этом прогулки и занятия физкультурой в городе на воздухе не будут ограничены, уточняется в сообщении.