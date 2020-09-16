Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Белоруссию

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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию на третий экономический форум регионов двух стран из-за того, что мероприятие будет перенесено. Об этом заявил посол Белоруссии в Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю».«Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год», — заявил Сокол.16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Ранее Зеленский дал совет Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента, отмечает lenta.ru.