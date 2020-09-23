На 75-м году жизни скончался известный оперный певец Вячеслав Войнаровский

© Вечерние ведомости

Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра, народный артист России Вячеслав Войнаровский умер в четверг на 75-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» сын артиста Игорь Войнаровский.Сообщается, что артист умер у себя дома. «Либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», — сказал Игорь Войнаровский.Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Панга в «Турандот» Джакомо Пуччини, Нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в «Войне и мире» Сергея Прокофьева, передает РИА «Новости».