В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли ряд крупных магазинов

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Московские власти приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей власти Москвы закрыли 43 магазина. Срок приостановки работы, как уточнил Немерюк, определяет суд.