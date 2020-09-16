В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли ряд крупных магазинов
Россия и мир
Московские власти приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей власти Москвы закрыли 43 магазина. Срок приостановки работы, как уточнил Немерюк, определяет суд.
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей власти Москвы закрыли 43 магазина. Срок приостановки работы, как уточнил Немерюк, определяет суд.
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