В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли ряд крупных магазинов

17.38 Четверг, 24 сентября 2020
Россия и мир
Московские власти приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей власти Москвы закрыли 43 магазина. Срок приостановки работы, как уточнил Немерюк, определяет суд.
© Вечерние ведомости
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