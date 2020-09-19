Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о второй волне коронавируса в стране
Россия и мир
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 23 сентября в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой, передает iz.ru. По его словам, когда 13 марта в стране объявляли локдаун, в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, но только 22 сентября их было больше тысячи.
Трюдо отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение дистанции и получение прививки от гриппа, передает «Эхо Москвы».
Трюдо отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, соблюдение дистанции и получение прививки от гриппа, передает «Эхо Москвы».
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 125 человек
19 сентября 2020
19 сентября 2020
Куйвашев заявил об ужесточении масочного режима на Среднем Урале
23 сентября 2020
23 сентября 2020
Посетители торговых центров Екатеринбурга ставят прививки от гриппа
22 сентября 2020
22 сентября 2020