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Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков предложил сделать главу «Сбера» Германа Грефа премьер-министром России. Об этом он заявил после презентации, на которой Греф объявил о трансформации Сбербанка в «Сбер».По словам Тинькова, Греф — единственный, с кем ему интересно конкурировать. В то же время он заметил, что Тинькофф Банк уже имеет некоторые из «фишек», которые анонсировал «Сбер», а другие скоро запустит.Как напоминает РБК, на презентации 24 сентября Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.