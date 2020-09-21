Олег Тиньков предложил сделать главу «Сбера» Германа Грефа премьер-министром
Россия и мир
Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков предложил сделать главу «Сбера» Германа Грефа премьер-министром России. Об этом он заявил после презентации, на которой Греф объявил о трансформации Сбербанка в «Сбер».
По словам Тинькова, Греф — единственный, с кем ему интересно конкурировать. В то же время он заметил, что Тинькофф Банк уже имеет некоторые из «фишек», которые анонсировал «Сбер», а другие скоро запустит.
Как напоминает РБК, на презентации 24 сентября Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.
По словам Тинькова, Греф — единственный, с кем ему интересно конкурировать. В то же время он заметил, что Тинькофф Банк уже имеет некоторые из «фишек», которые анонсировал «Сбер», а другие скоро запустит.
Как напоминает РБК, на презентации 24 сентября Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.
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