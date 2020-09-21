Писатель Комков выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

15.10 Четверг, 24 сентября 2020
Россия и мир
Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента направил писатель, главный редактор газеты «Президент», Сергей Комков, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», - сказал Комков.

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя инициативу, напомнил, что на эту премию выдвигают «совершенно разных людей». «Эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель», - сказал он.
© Вечерние ведомости
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