По данным опроса, Трамп отстает по популярности от Байдена на 10 процентных пунктов
Россия и мир
Кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 10% по стране. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Университетом Маркетта и Квиннипэкским университетом, сообщает «Интерфакс».
В частности, демократа поддерживают 50% американцев, а Трампа – 40%. При этом работу последнего одобряют 41% респондентом, а против выступают 58%. Социологи отмечают, что 94% избирателей уже знают, за кого они проголосуют, передает MK.ru.
Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.
В частности, демократа поддерживают 50% американцев, а Трампа – 40%. При этом работу последнего одобряют 41% респондентом, а против выступают 58%. Социологи отмечают, что 94% избирателей уже знают, за кого они проголосуют, передает MK.ru.
Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.
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