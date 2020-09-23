По данным опроса, Трамп отстает по популярности от Байдена на 10 процентных пунктов

© Вечерние ведомости

Кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 10% по стране. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Университетом Маркетта и Квиннипэкским университетом, сообщает «Интерфакс».В частности, демократа поддерживают 50% американцев, а Трампа – 40%. При этом работу последнего одобряют 41% респондентом, а против выступают 58%. Социологи отмечают, что 94% избирателей уже знают, за кого они проголосуют, передает MK.ru.Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.