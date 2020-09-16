Лукашенко назвал свою тайную инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Россия и мир
Лукашенко ответил на упреки от ряда иностранных политиков в проведении тайной инаугурации. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.
Лукашенко заявил, что отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензия». Он также подчеркнул, что по белорусским законам Минск не обязан уведомлять кого-либо об инаугурации президента, это внутреннее дело страны, передает russian.rt.com.
Как напоминает gazeta.ru, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
Лукашенко заявил, что отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензия». Он также подчеркнул, что по белорусским законам Минск не обязан уведомлять кого-либо об инаугурации президента, это внутреннее дело страны, передает russian.rt.com.
Как напоминает gazeta.ru, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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