Лукашенко назвал свою тайную инаугурацию внутренним делом Белоруссии

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Лукашенко ответил на упреки от ряда иностранных политиков в проведении тайной инаугурации. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.Лукашенко заявил, что отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензия». Он также подчеркнул, что по белорусским законам Минск не обязан уведомлять кого-либо об инаугурации президента, это внутреннее дело страны, передает russian.rt.com.Как напоминает gazeta.ru, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.