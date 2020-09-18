Министерство обороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы

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Два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции.Министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал, что, по его сведениям, с кораблями связались по рации, они вскоре покинули территориальные воды Швеции. Он также заявил, что российские суда находились в территориальных водах 11 минут.Российское посольство эти обвинения пока не комментирует