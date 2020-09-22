Журнал Time не включил Путина в список ста самых влиятельных людей в мире

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Time опубликовал список ста самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2020 год. В рейтинге несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».В этом году в рейтинге не представлен ни один россиянин. А том числе журнал не нашел места ни в одной из категорий и для Путина.Как передает lenta.ru, в число «Лидеров» вошли президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и канцлер ФРГ Ангела Меркель.Астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук и одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли включены в категорию «Новаторы».Среди «Титанов» указаны гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и др.Среди «Деятелей искусства» журнал называет исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актеров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.Среди «Кумиров» — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие, передает РИА «Новости».