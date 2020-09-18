Депутаты Госдумы приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию

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Госдума приняла закон, согласно которому акцизы на электронные и обычные сигареты, а также любую табачную продукцию вырастут на 20 процентов в России. Это произойдет с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.Отмечается, что сейчас ставка акциза на сигареты составляет 1996 рублей за тысячу штук. В 2021 году данный показатель поднимется до отметки в 2359 рублей за одну тысячу штук.Как отмечает отмечают эксперты, увеличение ставок акциза приведет к росту розничных цен минимум на 20 рублей за пачку сигарет.