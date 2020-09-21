Разбившийся в Тверской области Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем ВКС РФ

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Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Тверской области в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщил источник телеграм-канала «Военный обозреватель».ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя: истребители проводили плановый учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда из пушки во время учений. При этом у Су-35 все 12 подвесов для боекомплекта были пусты. Предполагалось, что Су-35 произведет фотострельбу. Причиной активации «главного калибра» могла стать техническая неисправность, однако точную причину установит расследование, передает iz.ru.Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет разбился.