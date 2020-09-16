Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Белоруссии

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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Европейского союза (ЕС) «после демократических перемен» в стране, пишет РИА Новости.Как сообщила ее пресс-служба, Тихановская завершила визит в столицу Бельгии, где выступала перед главами МИД Евросоюза. Там она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, а также президентом Европарламента Давидом Сассоли. Кроме того, политик выступила перед евродепутатами.На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.