Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Белоруссии
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Европейского союза (ЕС) «после демократических перемен» в стране, пишет РИА Новости.
Как сообщила ее пресс-служба, Тихановская завершила визит в столицу Бельгии, где выступала перед главами МИД Евросоюза. Там она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, а также президентом Европарламента Давидом Сассоли. Кроме того, политик выступила перед евродепутатами.
На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
Как сообщила ее пресс-служба, Тихановская завершила визит в столицу Бельгии, где выступала перед главами МИД Евросоюза. Там она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, а также президентом Европарламента Давидом Сассоли. Кроме того, политик выступила перед евродепутатами.
На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
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