Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин погиб в ДТП в возрасте 43 лет

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Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин скончался в результате ДТП на трассе во Владимирской области.Актер находился в автомобиле Renault Duster. По предварительным данным, он не уступил дорогу пригородному автобусу ПАЗ, в результате чего произошло столкновение. Мужчина погиб на месте, ехавшая с ним женщина была госпитализирована. Из находившихся в автобусе никто не пострадал, сообщает ren.tv. ДТП произошло на 61 км трассы «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума».Напомним, Дмитрий Жулин с 1997 по 2005 год играл в Малом театре. Наибольшую известность актеру принесла роль Алексея Казарина в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад 2», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».