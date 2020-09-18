Глава МИД России Лавров рассказал о нарастающей разобщенности мирового сообщества

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Реагировать на глобальные проблемы в условиях нарастающей мировой разобщённости становится всё сложнее, заявил глава МИД России Лавров в ходе своего обращения к участникам Генассамблеи ООН от имени государств — членов ОДКБ.По его словам, мир устал от деления государств на своих и чужих, мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Глава МИД РФ также добавил, что на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами.Лавров отметил, что при этом надо противостоять попыткам ослабить систему контроля над вооружениями и нераспространения.