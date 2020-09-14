Сноуден согласился выплатить властям США $5 млн за разглашение гостайны в книге
Россия и мир
Фото: Яндекс
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству Соединенных Штатов более 5 миллионов долларов из средств, полученных с продаж его книги "Личное дело", а также за публичные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Как отмечает РБК, книга Сноудена «Личное дело» (Permanent Record) вышла в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.
Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии секретных данных. Американские власти считают, что раз уж Сноуден стал популярным благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им книги, передает rg.ru.
Как отмечает РБК, книга Сноудена «Личное дело» (Permanent Record) вышла в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.
Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии секретных данных. Американские власти считают, что раз уж Сноуден стал популярным благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им книги, передает rg.ru.
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