Сноуден согласился выплатить властям США $5 млн за разглашение гостайны в книге

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Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству Соединенных Штатов более 5 миллионов долларов из средств, полученных с продаж его книги "Личное дело", а также за публичные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.Как отмечает РБК, книга Сноудена «Личное дело» (Permanent Record) вышла в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии секретных данных. Американские власти считают, что раз уж Сноуден стал популярным благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им книги, передает rg.ru.