Владимир Зеленский в ООН обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к его стране и попытках восстановить разделение мира на сферы влияния. Об этом политик заявил в своем видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, трансляция которого состоялась на YouTube-канале организации.По словам Зеленского, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен.Он добавил, что это не только война на Украине, а «война в Европе». «Не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния», — заключил Зеленский.