Владимир Зеленский в ООН обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Россия и мир
Фото: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к его стране и попытках восстановить разделение мира на сферы влияния. Об этом политик заявил в своем видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, трансляция которого состоялась на YouTube-канале организации.
По словам Зеленского, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен.
Он добавил, что это не только война на Украине, а «война в Европе». «Не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния», — заключил Зеленский.
По словам Зеленского, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен.
Он добавил, что это не только война на Украине, а «война в Европе». «Не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния», — заключил Зеленский.
Отец Сергий устроил крестный бег вокруг Среднеуральского монастыря
14 сентября 2020
14 сентября 2020
Глава свердловского минздрава взял под личный контроль ситуацию с попавшим в ДТП педагогом
15 сентября 2020
15 сентября 2020
Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия
22 сентября 2020
22 сентября 2020