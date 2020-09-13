Глава Счетной палаты Кудрин назвал приватизацию способом избежать повышения налогов

11.39 Вторник, 22 сентября 2020
Россия и мир
Фото: РГ
Глава Счетной палаты Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов, передает Вести.ру. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества.

Ранее Кудрин раскритиковал бюджет и макропрогноз. Он считает, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично и для них нет оснований.
© Вечерние ведомости
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