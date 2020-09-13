Глава Счетной палаты Кудрин назвал приватизацию способом избежать повышения налогов
Россия и мир
Фото: РГ
Глава Счетной палаты Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов, передает Вести.ру. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества.
Ранее Кудрин раскритиковал бюджет и макропрогноз. Он считает, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично и для них нет оснований.
По его словам, на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества.
Ранее Кудрин раскритиковал бюджет и макропрогноз. Он считает, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично и для них нет оснований.
Студенты УрФУ решили установить рекорд по непрерывной игре в футбол
13 сентября 2020
13 сентября 2020
Жителям Екатеринбурга представили новый логотип Универсиады
19 сентября 2020
19 сентября 2020
В Талице без вести пропал 47-летний мужчина
17 сентября 2020
17 сентября 2020
В Екатеринбурге приставы арестовали Lexus у налогового должника
14 сентября 2020
14 сентября 2020