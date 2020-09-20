В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета»

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Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» (также известной как община Виссариона) задержали в Красноярском крае, сообщает информированный источник «Интерфакса».Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что главу "Города Солнца" Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. По месту жительства руководителей и участников общины идут обыски.Как напоминает РБК, «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году Сергеем Торопом (Виссарионом). В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием Город Солнца.