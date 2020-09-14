Ученые узнали об иммунитете к коронавирусу у людей, переболевших лихорадкой денге

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Профессор американского Университета Дьюк Мигель Николелис провел исследование, которое указывает на то, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу, сообщает Daily Mail. Сообщается, что в частности, ученые заметили медленный рост заболеваемости в районах, где была вспышка лихорадки денге.Ученый отметил, что если гипотеза получит подтверждение, то это может означать, что вакцинация от лихорадки денге поможет защите от COVID-19.