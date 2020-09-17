Россиянам рассказали об опасности хранения пенсий на банковских картах
Россия и мир
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Получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Эксперт отметил, что приостановка выплат призвана защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
Для возобновления выплат пенсионеру придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ. Если выдано исполнительное производство, то приставы смогут заблокировать карту для списания необходимых средств.
Эксперт отметил, что приостановка выплат призвана защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.
Для возобновления выплат пенсионеру придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ. Если выдано исполнительное производство, то приставы смогут заблокировать карту для списания необходимых средств.
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