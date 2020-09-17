Россиянам рассказали об опасности хранения пенсий на банковских картах

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.Эксперт отметил, что приостановка выплат призвана защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.Для возобновления выплат пенсионеру придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ. Если выдано исполнительное производство, то приставы смогут заблокировать карту для списания необходимых средств.