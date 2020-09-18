Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Российские банки запустили услугу по денежным переводам физлицам от компаний через систему быстрых платежей (СБП), передают «Известия».Этот сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Кроме того, через СБП микрофинансовые организации смогут переводить клиентам кредитные деньги, а магазины таким образом смогут осуществлять возвраты.Первым такой функционал сделал доступным для всех клиентов «Делобанк». Эту услугу также запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), рассказали РБК представители банков.