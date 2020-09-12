Около 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Россия и мир
Фото: mayak-74.ru
В столице подтверждено 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Среди новых выявленных случаев:
- 12,4% — дети
- 40,2% — от 18 до 45 лет
- 17,1% — от 46 до 65 лет
- 21,1% — от 66 до 79 лет
- 9,2% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Среди новых выявленных случаев:
- 12,4% — дети
- 40,2% — от 18 до 45 лет
- 17,1% — от 46 до 65 лет
- 21,1% — от 66 до 79 лет
- 9,2% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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