Около 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.Среди новых выявленных случаев:- 12,4% — дети- 40,2% — от 18 до 45 лет- 17,1% — от 46 до 65 лет- 21,1% — от 66 до 79 лет- 9,2% — старше 80 летВсе пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.