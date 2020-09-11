В России выявили еще 6 065 случаев Covid-19

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 255 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.