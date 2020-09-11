Премьер-министр Литвы пообещал адекватный ответ в случае закрытия границы с Белоруссией

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Вильнюс адекватно ответит в том случае, если Белоруссия закроет общую границу. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. «Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги — будет адекватный ответ», — приводит Delfi его слова.Сквернялис также отметил, что «в любом случае подобные решения в первую очередь бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях».Напомним, ранее 17 сентября Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами — Польшей и Литвой.