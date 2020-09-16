На ремонт дома правительства РФ в Москве будет потрачено более пяти миллиардов рублей

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Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной признан аварийным и будет ремонтироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.На ремонт, по данным РБК, будет потрачено более пяти миллиардов рублей из федерального бюджета. Решение о реконструкции было принято еще три года назад. Тогда же были заключены первые контракты, но их сумма не называлась.Отмечается, что в планах предусмотрена реконструкция: цокольной части здания, подземных гаражей, семиэтажной части кровли и 20-ти этажной части кровли, тепловых пунктов, главной лестницы, подпорных стен, фасадов и инженерных систем здания.