Новый адвокат Ефремова попросил смягчить наказание актеру до четырех лет условного

16.38 Пятница, 18 сентября 2020
Россия и мир
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырёх лет, с применением ст. 64 УК России, а также, согласно ст. 73 УК России, назначенное наказание просит считать условным», — говорится в сообщении.

Напомним, Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за смертельную аварию. В начале июня он выехал на встречную полосу и влетел в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации, а актера отправили под домашний арест.
© Вечерние ведомости
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