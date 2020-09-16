Центральный Банк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
Россия и мир
Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт пресс-служба Банка России. Ставка была снижена до этого рекордного показателя в июле.
В последние месяцы темпы роста цен в России оказались «несколько выше» ожидаемых, сообщили в ЦБ. «Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — следует из заявления.
В последние месяцы темпы роста цен в России оказались «несколько выше» ожидаемых, сообщили в ЦБ. «Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — следует из заявления.
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