В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух сестер из Рыбинска

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В Ярославской области сотрудники полиции задержали Виталия Молчанова, главного подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве двух сестер из Рыбинска, передает Kp.ru. Подробности операции не уточняются.Как напоминает РИА «Новости», пятнадцатого сентября женщина, вернувшись с работы, нашла в квартире тела своих дочерей восьми и 13 лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и об изнасиловании. Предполагаемый убийца — сожитель матери девочек. Его после убийства никто не видел, поэтому он был объявлен в розыск.Отмечается, что в декабре прошлого года Молчанов освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за убийство и изнасилование.