Власти РФ сократят расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний

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Российские власти планируют сократить затраты федерального бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний, сообщил РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг.Как следует из записки, с 2021 по 2023 годы программа «Четырнадцать высокозатратных нозологий» может недополучить более 19 с половиной миллиардов рублей.Отмечается, что расходы на дорогостоящие лекарства сократятся в среднем на 6,5 млрд руб. в год – 12%. За три года экономия составит около 19,5 млрд руб.Программа Минздрава действует с 2008 года. Изначально в неё входило семь заболеваний, к концу прошлого года добавили ещё семь. Таким образом обеспечивалось лечение пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями, рассеянным склерозом и другими неизлечимыми болезнями, сообщает govoritmoskva.ru.