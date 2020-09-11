Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова будет рассмотрено в суде с присяжными

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Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова об убийстве восьми сослуживцев в Забайкалье рассмотрит суд присяжных. Это решение появилось в картотеке 2-го Восточного окружного военного суда.Ранее адвокат срочника Равиль Тугушев заявил, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу его подзащитного.Как напоминает РИА «Новости», двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной в войсковой части.