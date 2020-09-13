Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики
Россия и мир
Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично. По его словам, таких темпов еще предстоит добиться, передает MK.ru.
«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022–2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще «заработать», — отмечает Кудрин.
Как напоминает РБК, базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно.
«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022–2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще «заработать», — отмечает Кудрин.
Как напоминает РБК, базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно.
Студенты УрФУ решили установить рекорд по непрерывной игре в футбол
13 сентября 2020
13 сентября 2020
На Урале начали подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга к Универсиаде – 2023
17 сентября 2020
17 сентября 2020
Трасса Екатеринбург-Челябинск станет четырёхполосной в 2022 году
17 сентября 2020
17 сентября 2020