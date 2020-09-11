Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «Северный поток-2» политическим проектом
Россия и мир
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила включить тему «Северного потока-2» в «более широкий вопрос» отношений с Россией. По ее мнению, газопровод следует рассматривать не только как экономический проект, но и как «в высшей степени политический», передает «Росбалт».
«Надежда на развитие наших отношений [с Москвой] со строительством этого газопровода уменьшается. Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой», — отметила глава ЕК.
Напомним, в четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».
«Надежда на развитие наших отношений [с Москвой] со строительством этого газопровода уменьшается. Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой», — отметила глава ЕК.
Напомним, в четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».
В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга массово привились от гриппа
11 сентября 2020
11 сентября 2020
Куйвашев рассказал об открытии нового предприятия в Краснотурьинске
09 сентября 2020
09 сентября 2020
Мусор из уральской столицы планируют отвозить в Дегтярск
18 сентября 2020
18 сентября 2020
Екатеринбуржцы выберут тему ледового городка во втором туре
16 сентября 2020
16 сентября 2020