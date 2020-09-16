«Вашингтон Кэпиталс» предложит Александру Овечкину рекордный контракт

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» планирует предложить форварду Александру Овечкину рекордный контракт, сообщает RMNB. По информации источника издания, Овечкин хочет продлить контракт с «Кэпиталз» и установить зарплату в $12 млн в год. Действующее соглашение 35-летнего хоккеиста с клубом истекает в 2021 году.Если это произойдет, то Овечкин станет самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ, обогнав форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина (11,6 млн) и вторым по доходам в лиге после Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс».Напомним, 34-летний Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, за время выступления в регулярных чемпионатах НХЛ он забил 706 голов. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли.