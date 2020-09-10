В Кремле ответили на требование Польши арестовать диспетчеров по делу о крушении Ту-154М

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Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к инициативе Польши об аресте диспетчеров аэродрома в Смоленске, которые работали во время крушения самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году, передает russian.rt.com."Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, <...> скажу так, относимся негативно", — заявил Песков.17 сентября следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту "Смоленск-Северный", рядом с которым разбился самолет. Этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. Пресс-секретарь ведомства Эва Бялик объяснила, что диспетчеров подозревают в предумышленной организации катастрофы, отмечает РБК.